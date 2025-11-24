HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Mardin 24 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 24 Kasım 2025 tarihinde hava durumu sabah saatlerinde puslu olacak. Sıcaklılar 4°C ile 9°C arasında değişirken, nem oranı %100'e çıkacak. Rüzgar hızı ise 4 km/s civarında seyredecek. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 25 Kasım'dan itibaren hava kapalı ve bulutlu kalacak, hafif yağmur ihtimali de mevcut. Düşük sıcaklıklara hazırlıklı olmak için kat kat giyinmek öneriliyor.

Mardin 24 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?
Hazar Gönüllü

Mardin'de 24 Kasım 2025 Pazartesi günü hava durumu sabah saatlerinde puslu olacak. Sıcaklıklar 4°C ile 9°C arasında değişecek. Nem oranı %100'e ulaşacak. Rüzgar hızı 4 km/s civarında seyredecek. Gün batımı saati 17:01 olarak hesaplandı.

Mardin'de önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 25 Kasım Salı günü hava sıcaklıkları 7°C ile 16.5°C arasında olacak. Hava kapalı ve bulutlu olacak. 26 Kasım Çarşamba günü hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. 27 Kasım Perşembe günü hava kapalı ve bulutlu kalacak. Sıcaklıklar 7.7°C ile 16.1°C arasında değişecek. 28 Kasım Cuma günü hava kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklıklar 6.3°C ile 14.7°C arasında seyredecek. 29 Kasım Cumartesi günü hava kapalı ve bulutlu kalacak. Sıcaklıklar 6.2°C ile 15°C arasında değişecek. 30 Kasım Pazar günü hava kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklıklar 9°C ile 15.9°C arasında olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları düşük olacak. Hava koşulları kapalı ve bulutlu kalacak. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı hazırlıklı olunmalı. Sıcak tutan giysiler giymek faydalı olacaktır. Kat kat giyinmek vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Hafif yağmurlu günlerde su geçirmeyen ayakkabılar kullanılmalı. Şemsiyeler de ıslanmaktan korunmaya yardımcı olacaktır. Düşük nem oranı nedeniyle cilt kuruluğu yaşanabilir. Nemlendirici kremler kullanmak faydalıdır. Rüzgar hızı düşük olacak. Ancak ani rüzgar değişimlerine karşı dikkatli olunmalı. Gerekli durumlarda rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
9 azılı suçlu yakalanıp Türkiye'ye geri getirildi9 azılı suçlu yakalanıp Türkiye'ye geri getirildi
Gizemli telefon Geekbench'te ortaya çıktı: İşte aldığı puanlarGizemli telefon Geekbench'te ortaya çıktı: İşte aldığı puanlar

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kılıçdaroğlu'nun videosundan sonra dikkat çeken sözler

Kılıçdaroğlu'nun videosundan sonra dikkat çeken sözler

Zincir marketten aldığı sucukla tost yaptı, oğluyla hastanelik oldu

Zincir marketten aldığı sucukla tost yaptı, oğluyla hastanelik oldu

Fenerbahçe derbi öncesi hata yapmadı!

Fenerbahçe derbi öncesi hata yapmadı!

'Seks sembolü' imajına isyan etti! "Yüzüm, bedenim…"

'Seks sembolü' imajına isyan etti! "Yüzüm, bedenim…"

Canlı yayında asgari ücret tahminini açıkladı! Refah payına dikkat çekti

Canlı yayında asgari ücret tahminini açıkladı! Refah payına dikkat çekti

Borsada 73 milyonluk vurgun! Manipülatör ve holding patronu hakim karşısına çıkacak

Borsada 73 milyonluk vurgun! Manipülatör ve holding patronu hakim karşısına çıkacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.