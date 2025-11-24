Mardin 24 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 24 Kasım 2025 Pazartesi günü hava durumu sabah saatlerinde puslu olacak. Sıcaklıklar 4°C ile 9°C arasında değişecek. Nem oranı %100'e ulaşacak. Rüzgar hızı 4 km/s civarında seyredecek. Gün batımı saati 17:01 olarak hesaplandı.

Mardin'de önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 25 Kasım Salı günü hava sıcaklıkları 7°C ile 16.5°C arasında olacak. Hava kapalı ve bulutlu olacak. 26 Kasım Çarşamba günü hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. 27 Kasım Perşembe günü hava kapalı ve bulutlu kalacak. Sıcaklıklar 7.7°C ile 16.1°C arasında değişecek. 28 Kasım Cuma günü hava kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklıklar 6.3°C ile 14.7°C arasında seyredecek. 29 Kasım Cumartesi günü hava kapalı ve bulutlu kalacak. Sıcaklıklar 6.2°C ile 15°C arasında değişecek. 30 Kasım Pazar günü hava kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklıklar 9°C ile 15.9°C arasında olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları düşük olacak. Hava koşulları kapalı ve bulutlu kalacak. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı hazırlıklı olunmalı. Sıcak tutan giysiler giymek faydalı olacaktır. Kat kat giyinmek vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Hafif yağmurlu günlerde su geçirmeyen ayakkabılar kullanılmalı. Şemsiyeler de ıslanmaktan korunmaya yardımcı olacaktır. Düşük nem oranı nedeniyle cilt kuruluğu yaşanabilir. Nemlendirici kremler kullanmak faydalıdır. Rüzgar hızı düşük olacak. Ancak ani rüzgar değişimlerine karşı dikkatli olunmalı. Gerekli durumlarda rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir.