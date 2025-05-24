Mardin 24 Mayıs Cumartesi hava durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 24 Mayıs 2025 Cumartesi günü hava durumu açık olacak. Gündüz sıcaklıkları 27°C, gece sıcaklıkları ise 14°C civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, Mardin'in Mayıs ayındaki ortalama değerleriyle uyumludur. Mayıs ayında gündüz sıcaklıkları genellikle 20°C ile 26°C arasında, gece sıcaklıkları ise 12°C ile 14°C arasında değişir.

25 Mayıs Pazar günü hava açık kalacak. Gündüz sıcaklıkları 27°C, gece sıcaklıkları ise 14°C olacak. 26 Mayıs Pazartesi günü de hava açık olacak. Gündüz sıcaklıkları yine 27°C, gece sıcaklıkları ise 13°C civarında ölçülecek. 27 Mayıs Salı günü hava açık kalmaya devam edecek. Gündüz sıcaklıkları 29°C, gece sıcaklıkları ise 14°C olacak.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman ve kuru olacak. Gündüzleri güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş gözlüğü kullanmak faydalı olacaktır. Sabah ve akşam serinliğine karşı bir ceket bulundurmakta yarar var. Sıcaklıkların ılıman olması nedeniyle, aşırı sıcaklardan korunmak için hafif ve nefes alabilir kıyafetler tercih edebilirsiniz. Yağış ihtimali düşük olduğundan, yağmurlu günlerde dışarı çıkarken önlemler almak sağlığınızı korumaya yardımcı olacaktır.