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Mardin 24 Nisan Perşembe Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 24 Nisan 2025 Perşembe günü hava durumu, artan bulutlarla birlikte güneşli olacak. Sıcaklık 28°C'ye kadar yükselebilir. Cuma günü yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık 24°C'ye kadar düşecek. Cumartesi günü bardaktan boşanırcasına sağanak yağışlar görülmesi bekleniyor. Bu günlerde sıcaklık 26°C'ye kadar yükselebilir. Pazar günü ise güneşli bir hava geri dönecek. Sıcaklık 24°C'ye yükselebilir.

Mardin 24 Nisan Perşembe Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?
Ufuk Dağ

Nisan ayı boyunca Mardin'de ortalama yüksek sıcaklıklar 22°C civarındadır. Düşük sıcaklıklar ise 8°C civarındadır. Bu dönemde ortalama yağış miktarı 11 mm'dir. Ayın başında yağmurlu gün sayısı %21 iken, ay sonunda %18'e düşmektedir.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları, özellikle Cuma ve Cumartesi günleri yağışlı ve serin geçecek. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye veya yağmurluk almanız faydalı olacaktır. Ani sıcaklık değişimlerine karşı vücudunuzu korumak için kat kat giyinmek ve gerektiğinde katları çıkarıp giymek iyi bir fikir olabilir. Sağlık açısından, ani ısınma ve soğuma dönemlerinde bağışıklık sisteminizi desteklemek için dengeli beslenmeye özen göstermeniz önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
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