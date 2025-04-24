Mardin 24 Nisan Perşembe Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Nisan ayı boyunca Mardin'de ortalama yüksek sıcaklıklar 22°C civarındadır. Düşük sıcaklıklar ise 8°C civarındadır. Bu dönemde ortalama yağış miktarı 11 mm'dir. Ayın başında yağmurlu gün sayısı %21 iken, ay sonunda %18'e düşmektedir.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları, özellikle Cuma ve Cumartesi günleri yağışlı ve serin geçecek. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye veya yağmurluk almanız faydalı olacaktır. Ani sıcaklık değişimlerine karşı vücudunuzu korumak için kat kat giyinmek ve gerektiğinde katları çıkarıp giymek iyi bir fikir olabilir. Sağlık açısından, ani ısınma ve soğuma dönemlerinde bağışıklık sisteminizi desteklemek için dengeli beslenmeye özen göstermeniz önemlidir.