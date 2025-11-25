Mardin 25 Kasım Salı Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 25 Kasım 2025 Salı günü hava durumu genellikle kapalı ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 16,5°C civarında kalacak. Gece ise sıcaklık 7°C seviyelerine düşecek. Nem oranı %43 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 8,8 km/saat olacak. Gün doğumu saati 07:06'da gerçekleşecek. Gün batımı ise 17:01'de olacak.

26 Kasım Çarşamba günü hava kapalı kalacak. Sıcaklık 16°C ile 10°C arasında değişecek. 27 Kasım Perşembe günü de benzer hava durumu devam edecek. Hava kapalı olacak ve sıcaklık 16°C ile 11°C arasında olacak. 28 Kasım Cuma günü hava yine kapalı kalacak. Sıcaklık 14,7°C ile 6,3°C arasında değişecek. 29 Kasım Cumartesi günü hava kapalı olacak. Sıcaklık 15°C ile 6,2°C arasında olacak. 30 Kasım Pazar günü yine kapalı hava bekleniyor. Sıcaklık 15,9°C ile 9°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşullarının kapalı ve serin olacağı öngörülüyor. Dışarı çıkarken uygun giyinmek önem taşıyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuktan korunmak gerekiyor. Nem oranının yüksek olması cilt kuruluğuna yol açabilir. Nemlendirici kullanmak faydalı olacaktır. Rüzgar hızı düşük olacak. Bu, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor. Hava koşullarında ani değişiklikler olabileceğini unutmamak gerekiyor. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek, planlarınızı yaparken size yardımcı olacaktır.