HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Mardin 25 Kasım Salı Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 25 Kasım 2025 tarihinde hava durumu genellikle kapalı ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 16,5°C civarında kalırken, gece 7°C’ye düşecek. 26 Kasım'da sıcaklık 10°C ile 16°C arasında değişecek. 27 ve 28 Kasım günleri de benzer koşullar sürecek. Nem oranı %43 ve rüzgar hızı 8,8 km/saat ölçülecek. Dışarı çıkarken uygun giyinmek ve nemlendirici kullanmak önem taşıyacak. Hava koşullarındaki ani değişiklikler için güncel raporları izlemek faydalı olacaktır.

Mardin 25 Kasım Salı Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?
Hazar Gönüllü

Mardin'de 25 Kasım 2025 Salı günü hava durumu genellikle kapalı ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 16,5°C civarında kalacak. Gece ise sıcaklık 7°C seviyelerine düşecek. Nem oranı %43 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 8,8 km/saat olacak. Gün doğumu saati 07:06'da gerçekleşecek. Gün batımı ise 17:01'de olacak.

26 Kasım Çarşamba günü hava kapalı kalacak. Sıcaklık 16°C ile 10°C arasında değişecek. 27 Kasım Perşembe günü de benzer hava durumu devam edecek. Hava kapalı olacak ve sıcaklık 16°C ile 11°C arasında olacak. 28 Kasım Cuma günü hava yine kapalı kalacak. Sıcaklık 14,7°C ile 6,3°C arasında değişecek. 29 Kasım Cumartesi günü hava kapalı olacak. Sıcaklık 15°C ile 6,2°C arasında olacak. 30 Kasım Pazar günü yine kapalı hava bekleniyor. Sıcaklık 15,9°C ile 9°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşullarının kapalı ve serin olacağı öngörülüyor. Dışarı çıkarken uygun giyinmek önem taşıyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuktan korunmak gerekiyor. Nem oranının yüksek olması cilt kuruluğuna yol açabilir. Nemlendirici kullanmak faydalı olacaktır. Rüzgar hızı düşük olacak. Bu, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor. Hava koşullarında ani değişiklikler olabileceğini unutmamak gerekiyor. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek, planlarınızı yaparken size yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Heyecan başladı; gözler Türkiye'nin adayındaHeyecan başladı; gözler Türkiye'nin adayında
Son dakika! Mardin'da aile katliamı: Hepsi başından vurulmuşSon dakika! Mardin'da aile katliamı: Hepsi başından vurulmuş

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Vahşet! Çekyat içerisinde halıya iple sarılı halde bulundu

Vahşet! Çekyat içerisinde halıya iple sarılı halde bulundu

Tahliye kararı verildi, tutukluluğu devam ediyor

Tahliye kararı verildi, tutukluluğu devam ediyor

Real Madrid'de kriz çıktı! Sözleşmeyi reddetti takımdan ayrılıyor

Real Madrid'de kriz çıktı! Sözleşmeyi reddetti takımdan ayrılıyor

Cemre Kemer taşındığı evinin manzarasını paylaştı! "Bu ev bırakılır mı?"

Cemre Kemer taşındığı evinin manzarasını paylaştı! "Bu ev bırakılır mı?"

'Bu hafta en önemli hafta' İslam Memiş altında 'iddiam' deyip net konuştu

'Bu hafta en önemli hafta' İslam Memiş altında 'iddiam' deyip net konuştu

ŞOK'a araç buzdolabı geliyor!

ŞOK'a araç buzdolabı geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.