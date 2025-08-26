HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Mardin 26 Ağustos Salı Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin, 26 Ağustos 2025 Salı günü tipik yaz ikliminin etkisi altında olacak.

Mardin 26 Ağustos Salı Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?
Melih Kadir Yılmaz

Mardin, 26 Ağustos 2025 Salı günü tipik yaz ikliminin etkisi altında olacak. Gündüz hava sıcaklığı 30°C civarında, gece ise 21°C seviyelerinde olacak. Bu sıcaklıklar, bölgenin Ağustos ayındaki ortalama değerlerine yakındır. Nem oranı düşük kalacak. Bu nedenle hava koşulları genellikle rahatlatıcı olacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 27 Ağustos Çarşamba günü gündüz sıcaklığı 29°C, gece sıcaklığı ise 22°C olacak. 28 Ağustos Perşembe günü hava sıcaklıklarının 30°C civarında seyretmesi öngörülüyor. Bu dönemde yağış beklenmiyor ve nem oranı düşük kalacak.

Sıcak hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmekten kaçınılmalıdır. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde koruyucu giysiler ve şapka kullanmak önemlidir. Bol su tüketmek, hafif ve açık renkli kıyafetler giymek, vücut ısısını dengelemeye yardımcı olur. Klimalar veya vantilatörler iç mekanlarda rahatlık sağlar. Sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak sağlık açısından faydalıdır.

Tarım sektöründe çalışanlar, sulama işlemlerini sabahın erken saatlerinde yapmalıdır. Bu, sıcak koşullardan olumsuz etkilenmelerini önler. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların aşırı sıcaklardan korunması sağlık açısından çok önemlidir. Sıcak hava koşullarının devam edeceği öngörülmektedir. Bu nedenle, alınacak önlemler büyük önem taşır. Olası sağlık sorunlarının önüne geçmek için dikkat edilmelidir. Hava koşullarına uygun giyinmek, aşırı sıcaklardan korunmayı sağlar. Yaz aylarında sağlıklı kalmanın anahtarı budur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hakan Çakır cinayetiyle ilgili kan donduran ifadeler! "Birinin gözüne çivili sopayla vurdum"Hakan Çakır cinayetiyle ilgili kan donduran ifadeler! "Birinin gözüne çivili sopayla vurdum"
Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralıOtomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Aldığı emekli maaşını açıkladı! 'Emekliyim, geçinemiyorum' diyen vatandaşa verdiği tepki gündem oldu

Aldığı emekli maaşını açıkladı! 'Emekliyim, geçinemiyorum' diyen vatandaşa verdiği tepki gündem oldu

Türkiye'ye geliyorlar! Yeni moda boy kısaltma ameliyatı...

Türkiye'ye geliyorlar! Yeni moda boy kısaltma ameliyatı...

'Kedicik' Damla Pamir’in yeni hayatı! Öğretmen oldu

'Kedicik' Damla Pamir’in yeni hayatı! Öğretmen oldu

AK Parti iddiasına yanıt verdi: "Ne emrederlerse onu yapmak zorundayım"

AK Parti iddiasına yanıt verdi: "Ne emrederlerse onu yapmak zorundayım"

Özel bankanın üst düzey yöneticisinden 9 yaşındaki kıza iğrenç istismar! Bankaya tepkiler çığ gibi

Özel bankanın üst düzey yöneticisinden 9 yaşındaki kıza iğrenç istismar! Bankaya tepkiler çığ gibi

Özgür Özel’den ‘Zafer Yolu’ yürüyüşü! 4 saat sürdü, gün doğumuna kadar beklediler

Özgür Özel’den ‘Zafer Yolu’ yürüyüşü! 4 saat sürdü, gün doğumuna kadar beklediler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.