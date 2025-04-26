Mardin 26 Nisan Cumartesi Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 26 Nisan 2025 Cumartesi günü sabah saatlerinde hava güneşliydi. Sıcaklık 14°C olarak ölçüldü. Gün boyunca sıcaklıkların 26°C'ye kadar yükselmesi bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 8°C'ye düşecek. Bu tarihte yer yer sağanak yağışların görülmesi olasıdır.

27 Nisan Pazar günü hava artan bulutlarla birlikte 25°C'ye kadar ısınacak. Gece sıcaklıkları ise 13°C civarında olacak. 28 ve 29 Nisan Pazartesi ve Salı günlerinde sıcaklıkların 29°C'ye kadar yükselebileceği düşünülüyor. Bu günlerde hava koşullarının çok bulutlu olması bekleniyor. 30 Nisan Çarşamba günü ise hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 29°C civarında seyredecek.

Nisan ayı boyunca, Mardin'de ortalama sıcaklıklar gündüzleri 19°C, geceleri ise 6°C civarındadır. Bu dönemde yağış miktarı ortalama 1.5 mm, yağmurlu gün sayısı ise ay boyunca 11 gündür.

Hava koşullarının değişkenlik gösterebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez giysiler bulundurmak faydalı olacaktır. Sıcaklıkların artacağı günlerde hafif ve nefes alabilir kıyafetler tercih edilmelidir. Ayrıca, güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş gözlüğü kullanmak önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak için bir kat daha giysi bulundurmak akıllıca olacaktır.