Mardin 27 Nisan Pazar Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

28 Nisan Pazartesi günü hava güneşli olacak. Sıcaklıklar 27°C ile 15°C arasında değişecektir. 29 Nisan Salı günü de güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 28°C ile 16°C arasında seyredecektir. 30 Nisan Çarşamba günü ise kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 30°C ile 16°C arasında olacaktır.

Nisan ayı genellikle Mardin’de ılıman ve güneşli geçmektedir. Ortalama gündüz sıcaklıkları 20°C civarındadır. Yağış miktarı düşüktür. Bu dönemde hava koşulları genellikle stabil olup, ani değişiklikler nadiren görülmektedir.

Bu güzel havadan faydalanmak için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Doğanın tadını çıkarabilirsiniz. Günün en sıcak saatlerinde aşırı güneşe maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Bol su içmek de dikkate alınmalıdır. Sabah ve akşam serinliğine karşı hazırlıklı olmak için uygun bir üst bulundurmanız faydalıdır. Gün boyunca güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş gözlüğü kullanmak cilt sağlığınız açısından önem taşımaktadır.