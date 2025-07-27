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Mardin 27 Temmuz 2025 Pazar hava durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin 27 Temmuz 2025 Pazar günü, yüksek sıcaklık ve güneşli bir hava durumu olacak. İşte detaylar...

Mardin 27 Temmuz 2025 Pazar hava durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Mardin'de 27 Temmuz 2025 Pazar günü hava durumu, yüksek sıcaklıklarla bunaltıcı olacak. Gün boyunca hava güneşli. Sıcaklık 44°C civarında seyredecek. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek. 28 Temmuz Pazartesi günü sıcaklık 44°C, 29 Temmuz Salı günü 43°C, 30 Temmuz Çarşamba günü 42°C ve 31 Temmuz Perşembe günü 42°C olarak öngörülüyor.

Yüksek sıcaklıklar, öğle saatlerinde dışarıda olmayı zorlaştırabilir. Gün boyunca bol su tüketmek önemlidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde gölgede kalınmalıdır. Hafif, açık renkli giysilerin tercih edilmesi önerilir. Güneş koruyucu ürünlerin kullanılması ve şapka takılması, güneş çarpması riskini azaltır.

Sıcak hava, yaşlılar ve çocuklar için daha riskli olabilir. Bu grupların dikkatli olmaları ve serin ortamlarda vakit geçirmeleri önerilir. Aşırı sıcaklar, orman yangınları riskini artırabilir. Bu nedenle, ormanlık alanlarda ateş yakmaktan ve sigara izmariti atmaktan kaçınılmalıdır.

Yüksek sıcaklıklar, enerji tüketimini artırabilir. Klima ve vantilatör gibi cihazların verimli kullanılması enerji tasarrufu sağlar ve yaşam konforunu artırır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
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