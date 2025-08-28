HABER

Mardin 28 Ağustos Perşembe hava durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 28 Ağustos Perşembe günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak.

Mardin, 28 Ağustos 2025 Perşembe günü yüksek sıcaklıkların etkisi altında olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 37°C'ye ulaşması bekleniyor. Gece sıcaklıkları ise 22°C civarında seyredecek. Nem oranı düşük kalacak. Rüzgar hızı 4-7 km/saat arasında olacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 29 Ağustos Cuma günü gündüz sıcaklığının 37°C, gece sıcaklığının ise 24°C olması tahmin ediliyor. 30 Ağustos Cumartesi günü sıcaklıkların 40°C'ye ulaşması bekleniyor. 31 Ağustos Pazar günü de sıcaklıkların 40°C civarında seyredeceği öngörülüyor. Eylül ayının ilk günlerinde sıcak hava koşulları devam edecek.

Bu yüksek sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için zorluk yaratabilir. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınılması önerilir. Güneş ışınlarının dik açıyla geldiği saatlerde gölge alanlarda kalmak önemlidir. Vücut ısısını dengelemek için bol su tüketmek faydalıdır. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Tarım sektöründe çalışanların sulama işlemlerini sabahın erken saatlerinde yapmaları gerekmektedir. Bu, sıcak koşullardan olumsuz etkilenmelerini önler. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların aşırı sıcaklardan korunması sağlık açısından önemlidir. Sıcak hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak, insan sağlığı ve tarım ürünlerinin korunması açısından kritik önemdedir.

