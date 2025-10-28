Mardin 28 Ekim Salı Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 28 Ekim 2025 Salı günü hava koşulları elverişli olacak. Gündüz sıcaklığı 24°C, gece ise 16°C seviyelerinde seyredecek. Nem oranı %29, rüzgar hızı 11.9 km/h olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 06:37, gün batımı ise 17:23 olarak hesaplandı.

Önümüzdeki günlerde hava genellikle güneşli ve ılıman olacak. 29 Ekim Çarşamba günü sıcaklık 22°C civarında, 30 Ekim Perşembe günü ise 21°C seviyelerinde olması öngörülüyor. Bu dönemde nem oranı %29 ile %63 arasında değişecek. Rüzgar hızı ise 7.4 km/h ile 13 km/h arasında seyredecek.

Ilıman hava koşulları açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Bu nedenle sabah erken saatlerde dışarı çıkarken hafif bir üst giysi bulundurmak faydalıdır. Gün içinde güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş gözlüğü kullanmak önemlidir.

Düşük rüzgar hızları açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam yaratıyor. Ancak rüzgarın yönü ve hızı zaman zaman değişebilir. Açık alanlarda piknik veya benzeri etkinlikler planlıyorsanız rüzgarın yönünü kontrol etmekte fayda var. Nem oranının düşük olması cilt kuruluğuna yol açabilir. Bu nedenle cildinizi nemlendirmek için uygun kremler kullanmalısınız.

Mardin'de 28 Ekim 2025 Salı günü ve takip eden günlerde hava koşulları açık hava etkinliklerine elverişli olacak. Sabah ve akşam saatlerine dikkat etmek önem taşıyor. Gün içinde güneş ışınlarından korunmak konforlu bir deneyim yaşamanıza yardımcı olacaktır.