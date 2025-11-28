HABER

Mardin 28 Kasım Cuma hava durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 28 Kasım ile 1 Aralık tarihleri arasında hava durumu bulutlu ve değişken geçecek. Sabah saatlerinde sıcaklık 12°C civarında olurken, gece 2-10°C arasında değişecek. Yüksek nem oranı %68-71 seviyelerinde bulunacak. Rüzgar hızı ise günlük 10-11 km/saat arasında tahmin ediliyor. Dışarıda uygun kıyafetler giymek, soğuk algınlığını önleyebilir. Ayrıca, cilt bakımı için nemlendirici kullanmak önem taşıyor.

Mardin'de 28 Kasım 2025 Cuma günü hava durumu kapalı ve bulutlu olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 12°C, gece ise 2°C civarında bekleniyor. Hissedilen sıcaklık 3°C. Nem oranı %69. Rüzgar hızı 10 km/saat olarak tahmin ediliyor.

29 Kasım Cumartesi günü hava durumu da benzer şekilde olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 12°C, gece ise 3°C olarak öngörülüyor. Hissedilen sıcaklık yine 3°C. Nem oranı %68. Rüzgar hızı 11 km/saat bekleniyor.

30 Kasım Pazar günü ise sabah saatlerinde sıcaklık 11°C, gece ise 3°C olacak. Hissedilen sıcaklık 3°C. Nem oranı %71. Rüzgar hızı yine 11 km/saat olarak tahmin ediliyor.

1 Aralık Pazartesi günü hava durumu biraz daha sıcak geçecek. Sabah saatlerinde 14°C, gece ise 10°C sıcaklık bekleniyor. Hissedilen sıcaklık 3°C. Nem oranı %71. Rüzgar hızı 11 km/saat olarak öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Sabah ve akşam saatlerinde düşük sıcaklıklar dikkat çekiyor. Nem oranı yüksek olacak ve rüzgarlı günler yaşanacak. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek önemlidir. Bu, soğuk algınlığı gibi sağlık sorunlarını önleyebilir. Nem oranının yüksek olması cilt kuruluğuna yol açabilir. Cildinizi nemlendirmek için uygun kremler kullanmalısınız. Rüzgarlı günlerde açık hava etkinlikleri planlıyorsanız dikkatli olun. Rüzgarın yönünü ve hızını kontrol etmeyi unutmayın. Bu önlemler sağlığınızı koruyacaktır. Günlük aktivitelerinizi daha rahat yapmanıza yardımcı olacaktır.

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
