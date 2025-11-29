HABER

Mardin 29 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 29 Kasım 2025 Cumartesi günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. 18°C sıcaklık, gün boyunca 7°C ile 18°C aralığında değişecek. Pazar günü sağanak yağış öngörülüyor. 30 Kasım'da sıcaklık 7°C ile 16°C arasında olacak. Haftanın ilerleyen günlerinde, güneşli hava koşulları hakim olacak. Hava değişikliklerine hazırlıklı olmak, şemsiye ve kat kat giyinmek önemlidir. Rüzgarın hafif olması bekleniyor, ama ani değişimlere dikkat etmek gerek.

Cansu Akalp

Mardin'de 29 Kasım 2025 Cumartesi günü hava durumu kısmen güneşli. Sıcaklık 18°C olarak bekleniyor. Gün boyunca sıcaklık 7°C ile 18°C arasında değişecek. Bu durum, mevsim normalleri ile uyumlu bir hava koşusunu gösteriyor. Nem oranı %82, rüzgar hızı ise 4.7 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu 07:10, gün batımı ise 17:00'dir.

Pazar günü, 30 Kasım 2025, Mardin'de sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar 7°C ile 16°C arasında değişecek. Pazartesi ve Salı günleri, 1 ve 2 Aralık 2025, bol güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklık 15°C civarında öngörülüyor. Çarşamba günü, 3 Aralık 2025, hava 13°C'ye düşecek. Yüksek bulutlar arasında güneş görülecek. Perşembe günü, 4 Aralık 2025, orta şiddette çiseleyen yağmur bekleniyor. Cuma günü ise, 5 Aralık 2025, hava 15°C civarında olacak. Güneşli bir gün öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişkenliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Pazar günü beklenen yağışlar nedeniyle yanınızda şemsiye ya da su geçirmez mont bulundurmak faydalıdır. Gündüz ve gece arasındaki sıcaklık farkları sebebiyle kat kat giyinmek gerekir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk hissedebilirsiniz. Üst değiştirmek vücut ısınızı korumaya yardımcı olur. Rüzgar hızının hafif olacağı bekleniyor. Ancak ani rüzgar değişimlerine karşı dikkatli olmak önemlidir. Rüzgar geçirebilen giysiler tercih etmek, olası rahatsızlıkları önler. Ayrıca, hava koşullarına uygun ayakkabılar seçmek de önemlidir. Özellikle yağışlı günlerde ıslanmaktan kaçınmanızı sağlar.

Hava durumunu düzenli kontrol etmek önemlidir. Planlarınızı esnek tutmak, sürprizlere karşı hazırlıklı olmanıza yardımcı olur. Bu şekilde, Mardin'de önümüzdeki günlerdeki hava koşullarından en iyi şekilde faydalanabilirsiniz.

