Mardin 29 Mayıs Perşembe hava durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 29 Mayıs 2025 Perşembe günü hava durumu değişken olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 30°C, gece saatlerinde ise 15°C civarında bekleniyor. Cuma günü sıcaklıklar 27°C'ye düşecek. Cumartesi günü ise 31°C'ye çıkması öngörülüyor. Pazar günü sıcaklıkların 36°C'ye ulaşması bekleniyor.

Bu dönemde Mardin'de hava genellikle güneşli. Mayıs ayı boyunca 19 güneşli gün, 9 uzun süre yağışlı gün ve 1 yağışsız, bulutlu gün yaşandı. Nem oranı %51, yıllık ortalama yağış miktarı ise %9'dur. Rüzgarlar güney yönünden saatte 8 km hızla esiyor.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları artacak. Özellikle öğle saatlerinde aşırı sıcaklar yaşanabilir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek faydalı olacaktır. Güneşe çıkarken koruyucu krem kullanmak ve şapka takmak da cilt sağlığını korumaya yardımcı olur. Sıcak havalarda enerji tüketimi artabilir. Bu sebeple, klima veya vantilatör gibi serinletici cihazların düzenli bakımını yapmak gerekir. Bu önlemler sağlık ve yaşam kalitesini artırmaya yardımcı olacaktır.