HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Mardin 29 Mayıs Perşembe hava durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin 29 Mayıs Perşembe hava durumu belli oldu. Mardin'de hava durumu sabah saatlerinde kısmen güneşli, 30°C olarak başlayacak.

Mardin 29 Mayıs Perşembe hava durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Mardin'de 29 Mayıs 2025 Perşembe günü hava durumu değişken olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 30°C, gece saatlerinde ise 15°C civarında bekleniyor. Cuma günü sıcaklıklar 27°C'ye düşecek. Cumartesi günü ise 31°C'ye çıkması öngörülüyor. Pazar günü sıcaklıkların 36°C'ye ulaşması bekleniyor.

Bu dönemde Mardin'de hava genellikle güneşli. Mayıs ayı boyunca 19 güneşli gün, 9 uzun süre yağışlı gün ve 1 yağışsız, bulutlu gün yaşandı. Nem oranı %51, yıllık ortalama yağış miktarı ise %9'dur. Rüzgarlar güney yönünden saatte 8 km hızla esiyor.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları artacak. Özellikle öğle saatlerinde aşırı sıcaklar yaşanabilir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek faydalı olacaktır. Güneşe çıkarken koruyucu krem kullanmak ve şapka takmak da cilt sağlığını korumaya yardımcı olur. Sıcak havalarda enerji tüketimi artabilir. Bu sebeple, klima veya vantilatör gibi serinletici cihazların düzenli bakımını yapmak gerekir. Bu önlemler sağlık ve yaşam kalitesini artırmaya yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü kapatıldıİstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü kapatıldı
İstanbul'un en prestijli okullarından... Okul müdüründen beden eğitimi hocasına iğrenç taciz: 'Sert bir şekilde sıktı, bayılmışım'İstanbul'un en prestijli okullarından... Okul müdüründen beden eğitimi hocasına iğrenç taciz: 'Sert bir şekilde sıktı, bayılmışım'

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
23 bin işçi greve gitti! Pankartı büyükşehir belediye binasına astılar

23 bin işçi greve gitti! Pankartı büyükşehir belediye binasına astılar

Birçok koltuk değişecek… Şifre belli: “Sükûnet ve Enerji!”

Birçok koltuk değişecek… Şifre belli: “Sükûnet ve Enerji!”

Damat kaynana yasak aşkının cezaları belli oldu! Dikkat çeken detay: Kızı şikayetçi olmadı

Damat kaynana yasak aşkının cezaları belli oldu! Dikkat çeken detay: Kızı şikayetçi olmadı

Chelsea Konferans Ligi kupasını kazanarak tarihe geçti! Bunu başarabilen başka bir takım yok...

Chelsea Konferans Ligi kupasını kazanarak tarihe geçti! Bunu başarabilen başka bir takım yok...

Rektör Kemalettin Aydın'dan eylem yapan öğrencilere sert sözler!

Rektör Kemalettin Aydın'dan eylem yapan öğrencilere sert sözler!

Elon Musk dönemi bitti! Görevinden ayrıldı

Elon Musk dönemi bitti! Görevinden ayrıldı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.