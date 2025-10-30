HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Mardin 30 Ekim Perşembe hava durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 30 Ekim 2025 tarihinde hava koşulları ılıman ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 24°C, gece sıcaklığı ise 14°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %33 seviyelerinde yer alırken, rüzgar hızı 24.3 km/saat ile dikkat çekiyor. Açık hava etkinlikleri için belirtilen saatler önemli. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşebileceğinden kalın giysiler tercih edilmelidir. Gün batımından sonra hava sıcaklığı düşüş gösterebilir. İşte detaylar...

Mardin 30 Ekim Perşembe hava durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 30 Ekim 2025 Perşembe günü hava koşulları elverişli olacak. Gündüz sıcaklığı 24°C civarında, gece sıcaklığı ise 14°C civarında bekleniyor. Nem oranı %33 seviyelerinde. Rüzgar hızı 24.3 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 06:39'da, gün batımı ise 17:21'de gerçekleşecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 31 Ekim Cuma günü gündüz sıcaklığı 26°C olacak. Gece sıcaklığının ise 12°C olması tahmin ediliyor. 1 Kasım Cumartesi günü gündüz sıcaklığı 27°C, gece sıcaklığı ise 11°C olacak. 2 Kasım Pazar günü gündüz sıcaklığı yine 27°C, gece sıcaklığı ise 12°C olarak öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman ve güneşli geçecek. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Bu nedenle sabah ve akşam kalın giysiler tercih edilmelidir. Gün içinde hafif kıyafetler ile rahat edilebilir. Rüzgar hızının 24.3 km/saat olduğunu unutmamalısınız. Rüzgarlı havalarda dikkatli olunmalı. Gerekirse rüzgar geçirmeyen giysiler kullanılmalıdır.

Gün doğumu saati 06:39, gün batımı saati ise 17:21 olarak hesaplanmıştır. Açık hava etkinlikleri için bu saatler değerlendirilebilir. Fakat gün batımından sonra hava sıcaklığı düşebilir. Bu nedenle uygun kıyafet hazırlamak önemlidir.

Mardin'deki hava koşulları 30 Ekim 2025 tarihinden itibaren ılıman ve güneşli olarak devam ediyor. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Rüzgarlı havalarda dikkatli olunmalı. Gün batımından sonra uygun kıyafetler hazırlamak, konforlu bir deneyim için önem arz ediyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ali Erbaş'a hakaretten yargılanıyordu! Karar çıktıAli Erbaş'a hakaretten yargılanıyordu! Karar çıktı
Babasından kalan 85 yıllık makine ile yarım asırdır ayakkabı tamir ediyorBabasından kalan 85 yıllık makine ile yarım asırdır ayakkabı tamir ediyor

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer: Beyoğlu! Kız isteme merasimi kabusa döndü

Yer: Beyoğlu! Kız isteme merasimi kabusa döndü

MYNET ÖZEL | Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 29 Ekim resepsiyonu! CHP, İYİ Parti ve DEM yer almadı: Babacan, Davutoğlu ve Erbakan katıldı

MYNET ÖZEL | Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 29 Ekim resepsiyonu! CHP, İYİ Parti ve DEM yer almadı: Babacan, Davutoğlu ve Erbakan katıldı

Arda Turan'a Ukrayna Kupası'nda büyük şok!

Arda Turan'a Ukrayna Kupası'nda büyük şok!

Ağlayarak kötü haberi verdi! Dua istedi

Ağlayarak kötü haberi verdi! Dua istedi

Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

59 bin TL hesap ödeten restoranın cezası belli oldu

59 bin TL hesap ödeten restoranın cezası belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.