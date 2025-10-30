Mardin 30 Ekim Perşembe hava durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 30 Ekim 2025 Perşembe günü hava koşulları elverişli olacak. Gündüz sıcaklığı 24°C civarında, gece sıcaklığı ise 14°C civarında bekleniyor. Nem oranı %33 seviyelerinde. Rüzgar hızı 24.3 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 06:39'da, gün batımı ise 17:21'de gerçekleşecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 31 Ekim Cuma günü gündüz sıcaklığı 26°C olacak. Gece sıcaklığının ise 12°C olması tahmin ediliyor. 1 Kasım Cumartesi günü gündüz sıcaklığı 27°C, gece sıcaklığı ise 11°C olacak. 2 Kasım Pazar günü gündüz sıcaklığı yine 27°C, gece sıcaklığı ise 12°C olarak öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman ve güneşli geçecek. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Bu nedenle sabah ve akşam kalın giysiler tercih edilmelidir. Gün içinde hafif kıyafetler ile rahat edilebilir. Rüzgar hızının 24.3 km/saat olduğunu unutmamalısınız. Rüzgarlı havalarda dikkatli olunmalı. Gerekirse rüzgar geçirmeyen giysiler kullanılmalıdır.

Gün doğumu saati 06:39, gün batımı saati ise 17:21 olarak hesaplanmıştır. Açık hava etkinlikleri için bu saatler değerlendirilebilir. Fakat gün batımından sonra hava sıcaklığı düşebilir. Bu nedenle uygun kıyafet hazırlamak önemlidir.

Mardin'deki hava koşulları 30 Ekim 2025 tarihinden itibaren ılıman ve güneşli olarak devam ediyor. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Rüzgarlı havalarda dikkatli olunmalı. Gün batımından sonra uygun kıyafetler hazırlamak, konforlu bir deneyim için önem arz ediyor.