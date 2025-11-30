HABER

Mardin 30 Kasım Pazar Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de önümüzdeki günlerde hava durumu kısmen güneşli geçecek. 30 Kasım itibarıyla gündüz sıcaklık 9°C, gece ise 2°C'ye kadar düşecek. 1 Aralık'ta benzer sıcaklıklar bekleniyor. 2 Aralık'ta sıcaklık 7°C, gece ise 1°C olacak. 3 Aralık'ta bulutlar arasından güneş çıkması öngörülüyor. Düşen sıcaklıklar sebebiyle kat kat giyinmek, su geçirmeyen ayakkabılar kullanmak ve şemsiyeleri yanınızda taşımak önemli olacak.

Mardin'de 30 Kasım 2025 Pazar günü hava koşulları kısmen güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 9°C civarında. Gece sıcaklık 2°C'ye kadar düşecek. Nem oranı %50 seviyelerinde. Rüzgarın hızı 2.9 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:11. Gün batımı ise 16:59 olarak belirlenmiş.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 1 Aralık Pazartesi günü hava güneşli olacak. Sıcaklık gündüz 9°C, gece 2°C civarında değişecek. 2 Aralık Salı günü bol güneş ışığı bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 7°C, gece ise 1°C olacak. 3 Aralık Çarşamba günü bulutlar arasından güneş açıkladığı zamanlar öngörülüyor. Gündüz sıcaklığı 7°C, gece 0°C civarında olacak. 4 Aralık Perşembe günü bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 5°C, gece ise 2°C olacak. 5 Aralık Cuma günü yine hava güneşli. Sıcaklık gündüz 10°C, gece 0°C civarında seyredecek. 6 Aralık Cumartesi günü hafif yağmur bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 10°C, gece ise 3°C olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları düşecek. Zaman zaman yağışlar görülecek. Sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları daha da düşük olabilir. Kalın giysiler giymek önemlidir. Kat kat giyinmek vücut ısısını korumanıza yardımcı olur. Yağışlı günlerde ıslanmamak için su geçirmeyen ayakkabılar kullanmak faydalıdır. Şemsiyeler de bu günlerde işe yarar. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen montlar tercih edilebilir. Hava koşullarına uygun giyinmek sağlığınızı korur. Günlük aktivitelerinizi daha rahat gerçekleştirmenizi sağlar.

hava durumu Mardin
