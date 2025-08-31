HABER

Mardin 31 Ağustos Pazar Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin, 31 Ağustos 2025 Pazar günü tipik bir yaz gününe uyanıyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 36°C civarına ulaşacak. Gece sıcaklıkları ise 22°C seviyelerinde kalacak. Nem oranı düşük olacak. Rüzgar hızı 4-7 km/saat arasında ölçülecek.

Ufuk Dağ

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 1 Eylül Pazartesi günü sıcaklıklar 40°C'ye, 2 Eylül Salı günü ise 41°C'ye çıkması bekleniyor. Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda bulunmayı zorlaştırabilir. Güneş ışınlarının dik açıyla geldiği saatlerde gölge alanlarda kalmak önemli. Vücut ısısını dengelemek için bol su tüketilmesi faydalı. Hafif ve açık renkli giysilerin tercih edilmesi önerilir.

Tarım sektöründe çalışanlar, sulama işlemlerini sabahın erken saatlerinde yapmalıdır. Bu, sıcak koşullardan olumsuz etkilenmelerini önler. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların aşırı sıcaklardan korunması sağlık açısından kritik önemdedir. Sıcak hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak, insan sağlığı ve tarım ürünleri için önemlidir.

Mardin'in Ağustos ayındaki tipik ikliminde sıcaklıklar yüksek, nem oranı düşük ve yağışsız bir hava beklenmektedir. Bu nedenle, bölgeye seyahat edeceklerin ve yerel halkın sıcak hava koşullarına uygun önlemler alması önemlidir.

