Mardin 5 Mayıs Pazartesi hava durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de, 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü hava durumu açıktır. Sıcaklıklar 16°C ile 23°C arasında değişecektir. Bu tarihte yağış beklenmemektedir.

6 Mayıs Salı günü hava sıcaklıkları 12°C ile 18°C arasında olacaktır. Hafif yağışlar beklenmektedir. 7 Mayıs Çarşamba günü ise hava sıcaklıkları 14°C ile 19°C arasında olacak. Hava genellikle güneşli olacaktır. 8 Mayıs Perşembe günü sıcaklıklar 15°C ile 22°C arasında değişecektir. Hafif yağışlar beklenmektedir. 9 Mayıs Cuma günü sıcaklıklar yine 15°C ile 22°C arasında olacaktır. Hava genellikle güneşli kalacaktır.

Mardin'in Mayıs ayındaki iklimi, ortalama yüksek sıcaklıkların 22°C ile 29°C arasında, düşük sıcaklıkların ise 5°C ile 14°C arasında değiştiği bir dönemi kapsar. Bu dönemde yağış ihtimali ayın başında %18, ay sonunda ise %5'tir.

Bölgede Mayıs ayında nem oranı %51 civarındadır. Yıllık ortalama yağış miktarı 44 mm'dir.

Mardin'de Mayıs ayında hava genellikle ılımandır. Yağışlar azalır. Bu dönem açık hava etkinlikleri için uygundur. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir.

Özellikle 6 Mayıs Salı günü beklenen hafif yağışlar nedeniyle, dışarı çıkarken yanınızda bir şemsiye veya su geçirmez bir ceket bulundurmanız faydalı olacaktır. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı vücudunuzu korumak için kat kat giyinmek pratik bir yol olacaktır.

Günlük hava durumunu takip etmek, planlarınızı buna göre düzenlemenize yardımcı olur. Bu şekilde olası sürprizlerden kaçınmış olursunuz.