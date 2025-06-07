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Mardin 7 Haziran Cumartesi hava durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin 7 Haziran Cumartesi hava durumu serin olacak.

Mardin 7 Haziran Cumartesi hava durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?
Melih Kadir Yılmaz

Mardin'de 7 Haziran 2025 Cumartesi günü hava durumu serin olacak. Gündüz sıcaklığı 27°C, gece ise 21°C civarında seyreder. Bu, yaz aylarının başlangıcında Mardin için alışılmadık bir serinliktir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler olacak. 8 Haziran Pazar günü, bol güneş altında sıcaklık 28°C'ye yükselecek. 9 Haziran Pazartesi günü kısmen güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 29°C seviyelerine çıkacak. 10 Haziran Salı günü çoğunlukla güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 29°C civarında kalacak. Bu dönemde Mardin'de tipik yaz sıcaklıkları ve güneşli günler yaşanacak.

Mardin'in Haziran ayındaki genel iklimi ortalama 27.1°C gündüz ve 18.8°C gece sıcaklıklarıyla belirleniyor. Bu dönemde yağış miktarı düşüktür. Nem oranı %24 civarındadır. Gün ışığı süresi ise ortalama 13 saat 12 dakikadır. Bu veriler, Haziran ayının Mardin'de sıcak ve kuru geçtiğini göstermektedir.

Mardin'de yaz aylarında sıcaklıklar genellikle yüksektir. Bu nedenle, özellikle öğle saatlerinde dışarıda zaman geçirenlerin güneşten korunmaları önemsenmelidir. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olur. Ayrıca, yüksek sıcaklıklar nedeniyle açık hava etkinliklerini sabah veya akşam serinliğinde planlamak daha konforlu bir deneyim sunar. Sıcak havalarda aşırı efor sarf etmekten kaçınmak da önemlidir.

Mardin'de 7 Haziran 2025 Cumartesi günü serin bir hava bekleniyor. Takip eden günlerde sıcaklıkların artması ve güneşli günlerin hakim olması öngörülmektedir. Yazın tipik sıcak ve kuru koşullarına uygun önlemler almak, sağlık ve konfor açısından faydalı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
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