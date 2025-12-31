HABER

Mardin’de 140 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı

Mardin'de öğleden sonra başlayan ve etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle 140 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Kentte öğleden sonra etkisini artıran yoğun kar yağışı sonrası kayganlaşan yollar nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte zorluk çekti, birçok noktada hasarlı kazalar yaşandı. Yağış nedeniyle kent genelinde 140 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kapalı yolların açılması için çalışma başlatıldı.

KAR ALTINDAKİ TARİHİ MEKANLAR DRON KAMERASINDA

Kent merkezinde kar yağışının ardından da güzel manzaralar oluştu. Kar yağışıyla beyaza bürünen Mardin Kalesi, Olgunlaşma Enstitüsü, Zinciriye Medresesi ile birçok cami ve kilise gibi kentin tarihi ve kültürel mekanları beyaza büründü. Mardin Kalesi ve tarihi yapılar dronla görüntülendi.

KIZILTEPE’DE HALAYLI KUTLAMA

Öte yandan, 3 yıldır kar yağmayan Kızıltepe’de vatandaşlar, yağışla birlikte sokaklara çıktı. Vatandaşlar, saz çalıp türkü söyledi, halay çekti. Bol bol hatıra fotoğrafı çeken vatandaşlar, uzun yıllardır bu anı beklediklerini söyledi. İlçede esnaflık yapan Sadettin Bahadıroğlu (44), karın bereketi simgelediğini ifade ederek, “Bugün yılın son günü, yarın yeni bir yıla giriyoruz. Tabi kar yağışıyla yeni yıla giriyoruz. Kar berekettir, inşallah yeni yıla bereket getirir” dedi. Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

