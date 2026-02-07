HABER

Mardin'de acı olay! Soluk borusuna yabancı cisim kaçan çocuk hayatını kaybetti

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde oyuncaklarıyla oynarken soluk borusuna yabancı cisim kaçan E.K. (4) isimli erkek çocuğu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Mardin'de acı olay! Soluk borusuna yabancı cisim kaçan çocuk hayatını kaybetti

Olay, dün Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Körsu Mahallesi’nde meydana geldi. Oyuncaklarıyla oynayan 4 yaşındaki E.K.’yi yerde hareketsiz halde gören ailesi, soluk borusuna yabancı cisim kaçtığını fark etti. Aile kendi imkanlarıyla yabancı cismi çıkaramayınca, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. ,

HAYATINI KAYBETTİ

Ambulans ile Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırılan E.K., doktorların tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çocuğun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından bugün yakınlarına teslim edildi. E.K.’nin cenazesi, gözyaşları arasında mahalle mezarlığında defnedildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

