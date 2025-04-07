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Mardin’de acı olay! Yatağa bağımlı yaşlı adam ev yangınında hayatını kaybetti

Mardin'in Nusaybin ilçesinde yatağa bağımlı hasta Hacı Ahmet Kartal (80), çıkan ev yangınında hayatını kaybetti.

Mardin’de acı olay! Yatağa bağımlı yaşlı adam ev yangınında hayatını kaybetti
Begüm Özkaynak

Olay akşam saatlerinde Nusaybin’in Yeşilkent Mahallesi Sümbül Sokak’taki 26 numaralı evde meydana geldi. Yatağa bağımlı hasta Hacı Ahmet Kartal’ın kaldığı odada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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Dimanları gören çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

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YANARAK HAYATINI KAYBETMİŞ

Ekiplerin evde yaptığı kontrolde, Kartal’ın yanarak hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemesinin ardından Kartal’ın cenazesi, otopsi için Nusaybin Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

(DHA)

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