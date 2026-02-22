HABER

Mardin’de araç kadın öğretmene çarptı: Dehşet anları kamerada

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde aracın, yolun karşısına geçmeye çalışan kadın öğretmene çarptığı anlar kameralara yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay, 19 Şubat tarihinde ilçe merkezinde yaşandı. Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı. Olayda araç park halinde bulunan 2 otomobile çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan kadın öğretmen, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde aracın, yolda yürüyen kadına çarpıp savurduğu ardından da park halindeki araçlara vurduğu görülüyor.

