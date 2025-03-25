Mardin'de çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4'ü ağır 7 kişi yaralandı. Kışla Mahallesi'nde, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, Mesut E. (44), Diyar E. (20), Murat E. (36), Furkan B. (20), Süleyman B. (30), Selman B. (24) ve Baran A. (18) silahla yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Nusaybin ve Kızıltepe Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. (AA)