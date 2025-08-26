HABER

Mardin'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Mardin'in Artuklu ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Mardin'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Edinilen bilgilere göre kaza, gece saatlerinde Artuklu-Kızıltepe kara yolu İstasyon Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, seyir halindeyken kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Mardin
