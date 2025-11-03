HABER

Mardin'de feci kaza! 6 yaralı

Mardin'de Kızıltepe ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1’i ağır, 6 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Kızıltepe ilçesi kırsal Akdoğan Mahallesi’nde meydana geldi. Otomobil ile plakası öğrenilemeyen başka bir otomobil kafa kafaya çarpıştı. Otomobillerden biri, takla atıp yol kenarındaki tarlaya girerek ters döndü. Kazada, araçlardaki Sacide Ç. (55), Halef H. (46), Hind Ç. (35), Abdulkadir Ç. (33), Şeyhmus Ç. (25) ve Cahid Ç. (10) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Suriye uyruklu Halef H.’nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

trafik kazası Mardin
