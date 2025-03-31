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Mardin'de feci kaza! Kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı: 1 ölü 3 yaralı

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
31.03.2025 15:01
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Mardin'de feci kaza! Kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı: 1 ölü 3 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Kızıltepe ilçesi merkez Yenikent Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada otomobildeki Rüstem Kılınç (35), Abdulkadir Y. (38), Sinan Ç. (30) ve Diyar Y. (29) yaralandı.

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İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Yaralılardan durumu ağır olan Rüstem Kılınç, kurtarılamadı. Kılınç'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Mardin Otomobil kaza
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