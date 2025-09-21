Mardin'de Filistin için anlamlı etkinlik

Mardin’de Türk Kızılay Derneği Artuklu Şubesi öncülüğünde etkinlik düzenlendi. Bu program, Mardin Kızılay Toplum Merkezi, Kadın, Engelsiz ve Genç Kızılay birimleri ile gönüllülerle gerçekleştirildi. Etkinlik, 15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Parkı Kudüs Evi önünde yapıldı. Açılış konuşmasını Artuklu Kızılay Şube Başkanı Şehmus Arı gerçekleştirdi.

Arı, Kızılay’ın Gazze halkının yanında olduğunu belirtti. Mazlumların sesi olmaya devam edeceklerini vurguladı. Programda Artuklu Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Baştuğ, Gazze üzerine sohbet yaptı. Engelsiz Kızılay Birim Başkanı Riyad Tezcan, Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirdi. Programda ezgilerle de katkı sağlandı.

Kadın Kızılay Birimi, soru-cevap etkinliği düzenledi. Doğru yanıt veren katılımcılara hediyeler verildi. Genç Kızılay ekibi ikramda bulundu. Gönüllüler, çocuklar için yüz ve el boyama etkinlikleri yaptı. Katılımcılar, Sumud gemisi filosu için dayanışma amaçlı kurdele bağlama etkinliğine katıldı. Etkinlik sonunda Filistin halkına destek mesajları verildi. Nakdi yardım toplandı. Kızılay yetkilileri, Gazze ile kalpleri olduğunu ifade etti. Mazlumların yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır