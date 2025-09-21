HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Mardin'de Filistin için anlamlı etkinlik

Mardin Kızılay tarafından düzenlenen etkinlikte Filistin'e destek mesajları verildi.

Mardin'de Filistin için anlamlı etkinlik

Mardin’de Türk Kızılay Derneği Artuklu Şubesi öncülüğünde etkinlik düzenlendi. Bu program, Mardin Kızılay Toplum Merkezi, Kadın, Engelsiz ve Genç Kızılay birimleri ile gönüllülerle gerçekleştirildi. Etkinlik, 15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Parkı Kudüs Evi önünde yapıldı. Açılış konuşmasını Artuklu Kızılay Şube Başkanı Şehmus Arı gerçekleştirdi.

Arı, Kızılay’ın Gazze halkının yanında olduğunu belirtti. Mazlumların sesi olmaya devam edeceklerini vurguladı. Programda Artuklu Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Baştuğ, Gazze üzerine sohbet yaptı. Engelsiz Kızılay Birim Başkanı Riyad Tezcan, Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirdi. Programda ezgilerle de katkı sağlandı.

Kadın Kızılay Birimi, soru-cevap etkinliği düzenledi. Doğru yanıt veren katılımcılara hediyeler verildi. Genç Kızılay ekibi ikramda bulundu. Gönüllüler, çocuklar için yüz ve el boyama etkinlikleri yaptı. Katılımcılar, Sumud gemisi filosu için dayanışma amaçlı kurdele bağlama etkinliğine katıldı. Etkinlik sonunda Filistin halkına destek mesajları verildi. Nakdi yardım toplandı. Kızılay yetkilileri, Gazze ile kalpleri olduğunu ifade etti. Mazlumların yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Mardin de Filistin için anlamlı etkinlik 1

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Manyas Kuş Cenneti yakınında yangın paniği! Ekipler müdahale ettiManyas Kuş Cenneti yakınında yangın paniği! Ekipler müdahale etti
Pakistan ordusu: Pakistan Talibanı ile bağlantılı 7 militan etkisiz hale getirildiPakistan ordusu: Pakistan Talibanı ile bağlantılı 7 militan etkisiz hale getirildi

Anahtar Kelimeler:
Mardin Filistin Kızılay etkinlik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.