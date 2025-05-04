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Mardin'de hava durumu nasıl olacak? Mardin 4 Mayıs Pazar hava durumu!

Mardin 4 Mayıs Pazar hava durumu açıklandı. Mardin'de hava durumu serin olacak.

Mardin'de hava durumu nasıl olacak? Mardin 4 Mayıs Pazar hava durumu!
Nilgün Akbıyık

Mardin'de 4 Mayıs 2025 Pazar günü hava durumu serin bir atmosfer sunuyor. Gün boyunca en yüksek sıcaklık 20°C, en düşük sıcaklık 14°C civarında olacak. Sabaha ve akşama doğru serin hava koşulları daha belirgin hissedilecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 5 Mayıs Pazartesi günü yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Sıcaklıklar 14°C ile 10°C arasında değişecek. 6 Mayıs Salı günü ise kısmen güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 17°C ile 11°C arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenliği, günlük planlamalarınızı yaparken dikkate almanız gereken önemli bir faktördür. 5 Mayıs'taki yağışlı hava, açık hava etkinlikleri veya seyahat planları için hazırlıklı olmanızı gerektirir. Yanınıza uygun bir yağmurluk veya şemsiye almanız, ani yağmurlardan korunmanıza yardımcı olacaktır.

Serin hava koşulları nedeniyle sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutacak giysiler tercih etmelisiniz. Bu, üşümeyi önleyecektir. Gün içinde güneşli saatlerde hafif ve rahat kıyafetler giymek, konforunuzu artıracaktır. Hava koşullarına uygun giyinmek, hem sağlığınızı korur hem de günlük aktivitelerinizi verimli bir şekilde gerçekleştirmenize olanak tanır.

Hava durumunun hızla değişebileceğini unutmamak önemlidir. Bu nedenle güncel hava tahminlerini düzenli olarak kontrol etmek önemlidir. Planlarınızı esnek tutmak, olası sürprizlere karşı hazırlıklı olmanızı sağlar.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
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