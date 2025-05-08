Mardin'de hava durumu nasıl olacak? Mardin 8 Mayıs Perşembe hava durumu!

Mardin'de 8 Mayıs 2025 Perşembe günü hava durumu, açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 22°C, gece sıcaklığı ise 11°C civarında olacak. Bu sıcaklıklar, Mayıs ayının ortalama değerlerine yakın. Mardin'in tipik iklim koşullarını yansıtıyor. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 9 Mayıs Cuma günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. 10 Mayıs Cumartesi günü ise güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 23-25°C, gece sıcaklıkları ise 16-17°C arasında seyredecek.

Mayıs ayı boyunca Mardin'de hava genellikle ılımandır. Gündüz sıcaklıkları 22°C ile 29°C arasında değişir. Gece sıcaklıkları 5°C ile 14°C arasında seyreder. Bu dönemde yağış miktarı azalır. Mayıs ayı boyunca toplam yağış miktarı yaklaşık 44 milimetre olup, yıllık ortalamanın %9'una denk gelir.

Bahar aylarında Mardin'de hava koşulları hızla değişebilir. Bu nedenle, sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Kat kat giyinmek ve gerektiğinde bir ceket bulundurmak faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde güneş ışınları daha yoğun olabileceğinden, güneş koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak önemlidir. Hava koşullarına göre plan yaparken, ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Güncel hava tahminlerini takip etmek, olası sürprizlere karşı koruyacaktır.