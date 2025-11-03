Mardin'de iki otomobilin çarpıştığı feci kaza: 1'i ağır 6 kişi yaralandı

Sürücülerinin isimleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki otomobil, Kızıltepe-Ceylanpınar kara yolunun Akdoğan Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, her iki araçtaki H.H (46), A.Ç. (33), Ş.Ç. (25), H.Ç. (35), C.Ç. (10) ve S.Ç. (55) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan H.H'nin (46) durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA | Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır