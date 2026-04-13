Mardin’de kaçak silah operasyonu

Mardin merkez ve ilçelerinde yapılan huzur ve güven uygulamalarında 2 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 15 adet fişek ele geçirildiği açıklandı.

Mardin’de kaçak silah operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il merkezi ve ilçelerde 71 ekip ve 189 personelin katılımıyla, genel asayişin ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla "Mardin Huzur ve Güven Uygulaması" gerçekleştirildi. Denetimler kapsamında, 16 okul çevresi, 14 umuma açık yer, 15 metruk bina, park ve bahçe kontrol edildi. 2 bin 395 şahıs sorgulanırken, 2 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 15 adet fişek ele geçirildi, 925 araç ve sürücüsü denetlendi, 31 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı, 2 araçta trafikten men edildi. Açıklamada, "Medeniyetler şehri Mardin’de, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için yürütülen denetimlerimiz aralıksız sürdürülecektir" ifadesine yer verildi.

Mardin’de kaçak silah operasyonu 1

Mardin’de kaçak silah operasyonu 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

ABD, İran limanlarını ablukaya alıyor: Tarihi ve saati açıklandı

ABD, İran limanlarını ablukaya alıyor: Tarihi ve saati açıklandı

ABD 17.00'yi işaret etti! İran 'Şu anki benzin fiyatlarının tadını çıkarın' dedi

ABD 17.00'yi işaret etti! İran 'Şu anki benzin fiyatlarının tadını çıkarın' dedi

(Özet) Galatasaray - Kocaelispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Galatasaray - Kocaelispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Transparan elbisesiyle olay oldu! Bakan bir daha baktı

Transparan elbisesiyle olay oldu! Bakan bir daha baktı

Rekor kırıldı: Yüz binler ilk kez yaptı, teşekkür SMS'i gönderildi

Rekor kırıldı: Yüz binler ilk kez yaptı, teşekkür SMS'i gönderildi

Beklenti arttı: 'Büyük bir heyecan içindeyiz' Komşu köyler de harekete geçti

Beklenti arttı: 'Büyük bir heyecan içindeyiz' Komşu köyler de harekete geçti

