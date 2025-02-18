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Mardin’de mahalleli yasa boğuldu: 3 yaşındaki çocuk su kovasına düştü kurtulamadı…

Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
18.02.2025 16:59
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, küçük bir çocuğun su kovasına düşerek hayatını kaybetmesi, tüm mahalleyi yasa boğdu. Kırsal Arıklı Mahallesinde meydana gelen trajik olayda, 3 yaşındaki Mustafa Dal, dengesini kaybederek hayvanların su içtiği kovaya düştü. Olayın detayları haberimizde…

Mardin’de mahalleli yasa boğuldu: 3 yaşındaki çocuk su kovasına düştü kurtulamadı…

Mardin’in Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Arıklı Mahallesinde, sabah saatlerinde yaşanan korkunç bir olay, bölgeyi yasa boğdu.

Olay, sabah saatlerinde yaşandı. Mustafa Dal, oyun oynarken bir anda dengesini kaybederek kovaya düştü. Kova, hayvanların su içmesi için kullanılmakta olup, içerisi suyla doluydu. Mustafa'nın aile üyeleri, çocuğun kaybolduğunu fark ettiklerinde paniğe kapıldılar ve hemen aramaya başladılar. Bir süre sonra minik Mustafa'yı kovanın içinde buldular.

mardin

KURTARMA ÇABALARI SONUÇSUZ KALDI

Çocuğun düştüğünü gören aile üyeleri, derhal sağlık ekiplerine ve jandarmaya haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, Mustafa’ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onu en yakın hastaneye sevk etti. Ancak, küçük çocuk hastaneye kaldırılmadan önce yaşamını yitirdi.

Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne ulaştırılan Mustafa Dal’ın hayatını kaybetmesi, acılı aileyi derinden üzdü. Küçük çocuğun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın ardından Kızıltepe Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Jandarma ekipleri, olayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı. Olayın nasıl gerçekleştiğine dair yapılan çalışmalar devam ediyor.

MAHALLELİ AİLENİN ACISINI PAYLAŞTI

Olayın duyulmasının ardından Arıklı Mahallesi'nde büyük bir üzüntü hakim. Komşuları ve mahalle sakinleri, Mustafa’nın kaybı nedeniyle aileye başsağlığı dileklerinde bulunarak, acılarını paylaştılar. Küçük çocuğun vefatı, tüm mahalleyi derinden sarstı.

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