Mardin’de motosiklet denetimi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, motosiklet kazalarını ve buna bağlı can ile mal kayıplarını önlemek amacıyla 37 ekip ve 69 personelin katılımıyla denetim ve kontroller yapıldı. Denetimler kapsamında bin 174 motosiklet ve sürücüsü kontrol edilirken, 85 motosiklet sürücüsüne idari yaptırım uygulandı. Kurallara uymadığı tespit edilen 2 motosiklet ise trafikten men edildi. Açıklamada, "Unutmayın, trafik kuralları hayat kurtarır. Sizin güvenliğiniz, bizim önceliğimiz" ifadelerine yer verildi.

