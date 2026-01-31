HABER

Mardin’de otobüste fenalaşan adam hayatını kaybetti

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde özel halk otobüsünde fenalaşarak yere düşen 60 yaşındaki Veysi Yıldırım hayatını kaybetti. O anlar ise kameralara yansıdı.

Olay, Eymirli Mahallesi Gökçe Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel halk otobüsünde yolculuk sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle rahatsızlanan Veysi Yıldırım (60), oturduğu koltuktan yere düştü. O anlar otobüsün güvenlik kamerasınca kaydedildi.

OTOBÜSTE KALP KRİZİ GEÇİRDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Yıldırım, ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Kaynak: İHA

kalp krizi Mardin otobüs
