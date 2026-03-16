Meteoroloji'den bayram öncesi sel uyarısı: Çok kuvvetli geliyor! İl il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde göre, Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Kocaeli, Yalova, Sinop ve Kastamonu çevreleri ile Balıkesir ve Bursa’nın kuzey kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların, Hatay çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Marmara ve Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi ile kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, yurdun doğu kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BAYRAMDA HAVA DURUMU

18 Mart Çarşamba günü batı illerinde başlayacak sağanak yağışların, ilerleyen günlerde tüm yurdu etkisi altına alması bekleniyor.

Ramazan Bayramı arefesinde yani 19 Mart Perşembe günü, Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan çevrelerinde kar, bu iller dışında kalan tüm illerde ise sağanak yağış etkili olacak.

Bayramın birinci günü yani 20 Mart Cuma günü, Erzurum, Ağrı, Kars ile Ardahan'a ek olarak Muş, Bitlis ve Hakkari'de sağanak yağış kara dönerken diğer bütün illerde ise sağanak yağış etkisini gösterecek.

SICAKLIKLAR 6 DERECE BİRDEN DÜŞÜYOR

Sosyal medyada hava durumu paylaşımları yapan Hava Forum, bayramda sıcaklıkların 6 derece birden düşeceği tahmininde bulundu.

Hava Forum paylaşımında, "İstanbul'da bayram boyunca hava içi titreten soğuk poyraz rüzgarlı kış modunda aralıklarla yağmurlu olacak. Sıcaklık bayram boyunca 6-8 derecelerde seyredecek. Bayram arefesiyle birlikte sıcaklıklarda 4 ila 6 derece birden düşüş bekleniyor." ifadelerini kullandı.

Bugün bazı illerde beklenen hava sıcaklıkları şu şekilde: