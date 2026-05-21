Mardin’de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Olay Mardin-Midyat karayolu Şenköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.D. yönetimindeki otomobil, M.A. idaresindeki motosiklete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri ile jandarma sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

