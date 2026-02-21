Mardin’de Ramazan Sokağı'na yoğun ilgi

Artuklu Fuar Alanı’na kurulan gölge oyunları, eğlenceli aktiviteler ve kültürel etkinlikler, Ramazan’ın ruhunu yaşatırken ziyaretçilere keyifli anlar sunuyor. Ramazan Sokağı’nın açılış gününde Masal Ağacı Tiyatrosu, Survivor Çocuk Parkuru, geleneksel Hacivat-Karagöz gösterileri, çocuk müzikalleri ve çeşitli eğlenceli aktiviteler düzenlendi.

RAMAZAN COŞKUSU SOKAKLARDA YAŞANIYOR

Etkinlik alanında kurulan stantlarda farklı lezzetler vatandaşlara sunulurken, çocuklar ise oyun ve gösterilerle doyasıya eğlendi. Aileler ramazan akşamını sosyal ve kültürel etkinliklerle değerlendirme fırsatı buldu.

Etkinliğe katılan Beren Çetin, organizasyonun çocuklar için çok eğlenceli olduğunu belirterek, "Çocuklar zıplıyor, eğleniyor. Ben burayı çok sevdim. Çocuklara güzel eşyalar dağıtıyorlar. Anne babalar ve çocuklar mutlu oluyor" dedi.

"ÇOCUKLAR İÇİN ÖNEMLİ BİR BULUŞMA NOKTASI"

Davut Ozan ise etkinliğin çocuklar için önemli bir buluşma noktası olduğunu ifade ederek, "Belediyenin düzenlediği güzel bir etkinlik. Son iki yıldır yapılıyor. Ramazan’da çocukları çok dışarı çıkaramıyoruz. Böyle etkinliklerde bir araya gelmeleri güzel oluyor" diye konuştu.



21 Şubat-8 Mart tarihleri arasında her akşam 19.00 ile 22.00 saatleri arasında açık olacak Ramazan Sokağı, çocuklara ve ailelere yönelik çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam edecek.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır