HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Mardin’de seyir halindeki otomobile silahlı saldırı: 1 yaralı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde seyir halindeki otomobile açılan ateş sonucu 1 kişi yaralandı.

Mardin’de seyir halindeki otomobile silahlı saldırı: 1 yaralı

İddiaya göre, akşam saatlerinde Devrim Mahallesi Güneş Sokak’ta kimliği belirsiz kişilerce seyir halindeki bir otomobile ateş açıldı. Saldırı sonucu araçta bulunan bir kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Mardin’de seyir halindeki otomobile silahlı saldırı: 1 yaralı 1

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yaralı şahıs, ilk müdahalesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

(İHA)

08 Eylül 2025
08 Eylül 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İzmir’de su kesintileri 2 günde 1’e düşürüldüİzmir’de su kesintileri 2 günde 1’e düşürüldü
Okul çevreleri denetimi gerçekleştirildiOkul çevreleri denetimi gerçekleştirildi
Anahtar Kelimeler:
Mardin kavga
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Kafa kesme videoları' detayı kan dondurdu

'Kafa kesme videoları' detayı kan dondurdu

Mourinho'dan sosyal medyada olay hareket! Fenerbahçelileri çok kızdırdı...

Mourinho'dan sosyal medyada olay hareket! Fenerbahçelileri çok kızdırdı...

Gürsel Tekin: "Yarın da bu binaya geleceğim, bu bina bizde yani"

Gürsel Tekin: "Yarın da bu binaya geleceğim, bu bina bizde yani"

Erdoğan, CHP'yi uyardı: "Eyvallah demeyiz"

Erdoğan, CHP'yi uyardı: "Eyvallah demeyiz"

Kredi miktarı yükseliyor: Bu yaş aralığındakiler dikkat

Kredi miktarı yükseliyor: Bu yaş aralığındakiler dikkat

Fransa'da hükümet düştü; Macron istifa edebilir

Fransa'da hükümet düştü; Macron istifa edebilir

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.