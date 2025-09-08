Mardin’de seyir halindeki otomobile silahlı saldırı: 1 yaralı

İddiaya göre, akşam saatlerinde Devrim Mahallesi Güneş Sokak’ta kimliği belirsiz kişilerce seyir halindeki bir otomobile ateş açıldı. Saldırı sonucu araçta bulunan bir kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yaralı şahıs, ilk müdahalesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

(İHA)

