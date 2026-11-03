HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Mardin’de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Mardin-Nusaybin karayolunda iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2’si ağır 3 kişi yaralandı.

Mardin’de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Nusaybin-Mardin karayolunda seyir halindeki iki araç çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Mardin’de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı 1

MARDİN'DE FECİ KAZA: 1 ÖLÜ 2 YARALI

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 3 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada ölen vatandaşın cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Kaza nedeni ile karayolunda metrelerce araç trafiği oluştu.
Mardin’de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı 2

Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tavşanlı'da kaçak kazı operasyonu: 3 gözaltıTavşanlı'da kaçak kazı operasyonu: 3 gözaltı
Laboratuvarda siyanür alarmı: 8 kişi etkilendiLaboratuvarda siyanür alarmı: 8 kişi etkilendi

Anahtar Kelimeler:
Mardin kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Kaşif Kozinoğlu'nun mezarından ölümcül zehir çıktı! 'Son kahve' detayı

Kaşif Kozinoğlu'nun mezarından ölümcül zehir çıktı! 'Son kahve' detayı

Yer: Aksaray! Define için kazdıkları kuyuda suç üstü yakalandılar... Pişkinlikleri pes dedirtti

Yer: Aksaray! Define için kazdıkları kuyuda suç üstü yakalandılar... Pişkinlikleri pes dedirtti

Sahanın ortasında kalbi durmuştu! Acı haber geldi

Sahanın ortasında kalbi durmuştu! Acı haber geldi

Değişimiyle gündemde! "Sanki göğüslerini küçülttürmüş"

Değişimiyle gündemde! "Sanki göğüslerini küçülttürmüş"

Emekli ve memur zammı için 4 aylık enflasyon farkı belli oldu: İşte maaş tablosu

Emekli ve memur zammı için 4 aylık enflasyon farkı belli oldu: İşte maaş tablosu

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.