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Mersin’de laboratuvarda siyanür şüphesi: 8 kişi etkilendi

Mersin’in Akdeniz ilçesinde Ticaret Bakanlığına ait bir binada bulunan laboratuvarda çalışma sırasında siyanür zehirlenmesi şüphesi yaşandı. Toz halindeki maddeyle temas eden 2 personel ile tahliye sırasında çapraz bulaş nedeniyle temas ettiği belirlenen 6 kişi olmak üzere toplam 8 kişi olaydan etkilendi.

Mersin’de laboratuvarda siyanür şüphesi: 8 kişi etkilendi

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Akdeniz ilçesi Yeni Mahalle’de, liman karşısında bulunan Ticaret Bakanlığına ait binadaki laboratuvarda meydana geldi.

Mersin’de laboratuvarda siyanür şüphesi: 8 kişi etkilendi 1

LABORATUVARDA SİYANÜR ŞÜPHESİ

Laboratuvarda çalışma yapan 2 personelin toz halindeki bir maddeyle temas etmesi sonucu siyanür zehirlenmesi şüphesi üzerine Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu.

Mersin’de laboratuvarda siyanür şüphesi: 8 kişi etkilendi 2

8 KİŞİ ETKİLENDİ

Olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesi sırasında, 2 personelin tahliyesi esnasında 6 kişinin daha çapraz bulaş nedeniyle maddeyle temas ettiği bilgisine ulaşıldı.

Olay üzerine bölgeye 1 UMKE ekibi ile acil yardım ambulansları sevk edildi. AFAD ekiplerinin değerlendirmesinin ardından sağlık ekiplerinin etkilenen kişilerle temas kuracağı bildirildi.

Olayda toplam 8 kişinin etkilendiği belirtilirken, gelişmelerin takip edildiği öğrenildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mersin Siyanür
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