Mardin’de uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli yakalandı

Mardin’in Artuklu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı. İki araçta yapılan aramalarda 1000 adet ecstasy hap, 884 gram skunk ve 1,26 gram kokain ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden NSosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda Artuklu ilçesinde durdurulan iki araçta yapılan aramalarda 1000 adet ecstasy hap, 884 gram skunk ve 1,26 gram kokain ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

OPERASYONLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Açıklamada, vatandaşların sağlığını ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu satıcılarına yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi. İfadede, vatandaşların güvenliği için çalışmaların gece gündüz devam ettiği vurgulandı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

