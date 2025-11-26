HABER

Mardin’de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Mardin’in Artuklu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Artuklu’da bir aracı durdurdu. Ekipler tarafından araçta yapılan aramada 375 adet extacy hap ile 230 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Emniyetin paylaşımında, "Gençlerimizin geleceğini ve hayallerini zehir tacirlerine teslim etmeyeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Mardin’de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı 1Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

