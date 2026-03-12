Mardin'deki katliam infial yaratmıştı! İddianamede tarihi eser detayı

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca, 25 Kasım 2025'te Turgut Özal Mahallesi'ndeki bir apartmanda Mehmet, eşi Berna ve 5 yaşındaki kızları Samyeli Kaya'nın evlerinde başlarından silahla vurulmuş halde ölü bulunmasına ilişkin başlatılan soruşturma tamamlandı.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Başsavcılık tarafından tutuklu sanıklar Mirhan C. hakkında "tasarlayarak kasten öldürme", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" ile "konutta gece vakti silahla yağma", Bünyamin K. ile Vedat E. hakkında ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından hazırlanan iddianame 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

SALONDA BAŞLARINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNMUŞLARDI

İddianamede, öldürülen 3 kişilik aileye ulaşamayan yakınlarının durumu sanık Mirhan C'ye bildirdikleri belirtildi. Sanık Mirhan C'nin beraberinde bina yöneticisi ve mahalle muhtarıyla ailenin yaşadığı evin kapısını plastik kola şişesi parçasıyla açtığı ifade edilen iddianamede, 3 maktulün salonda başlarından silahla vurulmuş halde bulunması üzerine yapılan ihbar ile soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

ÇİFTİN BİLEZİKLERİ ÇALININCA ARALARINDA HUSUMET BAŞLAMIŞ

İddianamede, tutuklu sanık Mirhan C. ve kız arkadaşı B.S'nin olaydan yaklaşık 2 ay önce Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) girecek maktul Mehmet ve Berna Kaya çifti ile Kızıltepe'den Mardin'e gittiğinin belirlendiği belirtildi.

Maktul Berna Kaya'nın sınava girmeden önce kol çantasını B.S'ye verdiği ifade edilen iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Maktul Samyeli Kaya arabada sanık Mirhan C. ve kız arkadaşının yanında beklemiştir. Sınavdan sonra geri dönüldüğünde bir süre sonra Kaya çifti çantada bulunan 4 bileziğin olmadığını anlamış, bilezikleri sanık Mirhan C. ve kız arkadaşının aldığını düşünmüşlerdir. Bu durum Mirhan C'ye iletilmiş ancak sanık iddiaları kabul etmemiştir. Mirhan C. kendisine ve kız arkadaşına yöneltilen suçlamalar sonucu Kaya çiftine husumet beslemiştir."

TARİHİ ESER DETAYI: "YA ÇOK İYİ BİR YERDE OLACAĞIM YA DA ÇOK KÖTÜ"

Sanık Mirhan C'nin ifadesinde maktul Mehmet Kaya'nın tarihi eser aradığını ve bulduğunu bildiğini ifade ettiği aktarılan iddianamede, B.S'nin ise ifadesinde Mirhan C'nin kendisine, "Bir ay içinde ya çok iyi bir yerde olacağım ya da çok kötü bir yerde olacağım." dediği yönünde beyanlarda bulunduğunu anlattığı kaydedildi.

İddianamede, şu tespitlere yer verildi:

"Sanığın maktulleri öldürmek ve ikamette bulunan tarihi eser ve kıymetli eşyaları almak kastıyla hareket ettiği anlaşılmıştır. Sanık Mirhan C, olaydan 3 gün önce suçta kullandığı ve emanette kayıtlı olan tabanca ile 3 mermiyi B.A'dan 17 bin 500 lira karşılığında temin etmiştir. Olay günü Mirhan C. maktullerin ikametine gitmiş, ikametin salon kısmında bulunan çekyata, maktul Mehmet Kaya'nın sol tarafına oturmuş, yanında getirdiği tabancayı maktul Mehmet Kaya'nın sol şakak kısmına dayayarak bir el ateş etmiş, sonrasında tabancayı maktul Berna Kaya'nın sağ şakak kısmına yaklaştırarak bir el, maktul Samyeli Kaya'nın burun köküne yaklaştırarak bitişiğe yakın atış mesafesinden bir el ateş etmiş, 3 kişiyi olay yerinde öldürmüştür."

Mirhan C'nin savunmasında maktul Mehmet Kaya'nın eşini ve kızını öldürdükten sonra silahla kendi başına ateş ettiği yönündeki beyanının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunun belirlendiği belirtilen iddianamede, şu ifadelere yer verildi:

"Sanık Mirhan C, hazırladığı planı soğukkanlı bir şekilde icra ederek öldürme eylemini gerçekleştirmiştir. Ardından sanığın ikamette bulunan tarihi eser ve kıymetli eşyaları aradığı, içerisinde kolye, altın bilezikler, altın yüzükler, altın küpe, gümüş yüzükler, kol saatleri, tespihler, ayar düğmesi ve tespit edilebildiği kadarıyla yaklaşık 20 bin lira nakit para olan çantayı, suçta kullandığı tabancayı, bir dolu fişek ile bir kovanı alarak ikametten ayrıldığı belirlenmiştir."

"BORCU OLAM MAKTULÜN KIYMETLİ EŞYA VE PARAYI HEDİYE ETMESİ HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI"

İddianamenin, sonuç kısmında şu değerlendirmede bulunuldu:

"Sanık Mirhan C. savunmasında içinde kolye, altın bilezikler ve para olan çantayı maktul Mehmet Kaya'nın kendisine olaydan önce hediye ettiğini beyan etmiş ise de şüpheli emniyetteki ifadesinde maktulün kendisine 100 bin lira borcu olduğunu söylemiştir. Borcu olan maktulün borcunu ödemek yerine bu miktarda kıymetli eşyayı ve parayı şüpheliye hediye etmesi hayatın olağan akışına aykırıdır. Sanığın ikametten ayrıldıktan sonra araç kiraladığı, ikamete tekrar geldiği, maktullere ait çanta ile tabanca ve olay sırasında üzerinde bulunan kıyafetleri kiraladığı araca koyarak olay yerinden ayrıldığı belirlenmiştir.

Sanık Mirhan C'nin kıyafetleri ve ikametinde yapılan arama sonucu el konulan mavi renkte dört naylon eldivenin tekinde atış artıkları ve kiraladığı otomobilde maktul Mehmet Kaya'ya ait kan örnekleri tespit edilmiştir. Mirhan C. olayı arkadaşları olan sanıklar Bünyamin K. ve Vedat E'ye anlatmıştır. Sanıkların Mirhan C'nin suçta kullandığı tabancayı şüpheli Vedat E'nin ikametinin yakınında bulunan rögar çukuruna birlikte attıkları, Mirhan C'nin kiraladığı otomobili benzin istasyonunda yıkadıkları ve sildikleri belirlenmiştir. Sanıkların üzerlerine atılı suçları işledikleri hususunda haklarında kamu davası açılmasını gerektirir yeterli şüphe bulunduğu anlaşılarak, cezalandırılmalarına karar verilmesi kamu adına iddia ve talep olunur."

İSTENİLEN CEZA

İddianamede tutuklu sanıklar Mirhan C, hakkında "tasarlayarak kasten öldürme", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" ile "konutta gece vakti silahla yağma" suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 11 yıldan 18 yıla kadar, Bünyamin K. ve Vedat E. hakkında "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

"UMUDUMUZ TAM"

Kaya ailesinin avukatlarından Nurullah Öner, AA muhabirine, bu olayın büyük bir infial yarattığını belirterek, soruşturmanın alınan karar doğrultusunda gizlilik içerisinde yürütüldüğünü anımsattı.

Öner, iddianamede sanık Mirhan C'nin "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan yargılanacağını belirterek, "Tutuklu 2 sanık hakkında ise suç vasfının değişme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyoruz. İddianame genel hatlarıyla iyi bir süreçten sonra hazırlandığını düşünüyoruz ama aydınlatılmayan bazı kısımlar da var. Bu noktada soruşturma aşamasında eksik kalan hususların kovuşturma aşamasında mahkemece titizlikle araştırılarak, olayın maddi gerçeklerinin bütün ayrıntılarıyla ortaya çıkarılması gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

Avukat Seher Acay da bir ailenin katledilmesinin vahamet oluşturduğunu söyledi. Uzun soluklu bir soruşturmanın ardından titizlikle hazırlanan iddianamenin kabul edildiğini belirten Acay, "Yargılamanın bizi maddi gerçeğe ulaştıracağı konusunda umudumuz tam." ifadesini kullandı. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 25 Kasım 2025'te Turgut Özal Mahallesi'ndeki evlerinde Mehmet (37), eşi Berna (33) ve 5 yaşındaki kız çocukları Samyeli Kaya başlarından silahla vurulmuş halde ölü bulunmuş, olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Mirhan C, Bünyamin K, Vedat E. ve B.A tutuklanmış, soruşturma kapsamında B.A'nın dosyası ayrılmıştı.

Kaynak: AA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır