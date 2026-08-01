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Mardin Hava Durumu! 01 Ağustos Cumartesi Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de 1 Ağustos 2026'da yükselen sıcaklık, gün içinde 41-42 derece arasında seyredecek. Gece ise hava 22-23 derece olarak ölçülecek. Önümüzdeki günlerde benzer sıcaklıklar devam edecek. Bu nedenle güneş ışınlarından korunmak, bol su tüketmek ve hafif giysiler tercih etmek önemli hale geldi. Özellikle yaşlılar ve çocuklar, aşırı sıcaklara karşı daha dikkatli olmalıdır. Yaz aylarında Mardin'de seyahat edenler hava durumunu kontrol etmelidir.

Mardin Hava Durumu! 01 Ağustos Cumartesi Mardin hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 1 Ağustos 2026 Cumartesi, Mardin'de hava durumu oldukça sıcak ve güneşli. Gündüz hava sıcaklığı 41 - 42 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 22 - 23 derece arasında seyredecek. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için zorluk çıkarabilir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 2 Ağustos Pazar günü sıcaklık 43 - 44 dereceye ulaşması bekleniyor. 3 Ağustos Pazartesi ve 4 Ağustos Salı günlerinde sıcaklık 41 - 42 derece arasında olacak. Bu yüksek sıcaklıklar, Mardin'deki yaz aylarının alışıldık havasını yansıtıyor.

Sıcak günlerde dışarı çıkarken dikkatli olmak önemlidir. Bol su tüketmek, hafif giysiler tercih etmek gereklidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanılması önerilir. Güneş koruyucu ürünlerin uygulanması sağlığı korumaya yardımcı olacaktır. Ayrıca, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların aşırı sıcaklara karşı daha dikkatli olması gereklidir.

Mardin'de yaz aylarında genellikle yüksek sıcaklıklar ve güneşli hava hakimdir. Yaz aylarında Mardin'e seyahat edeceklerin hava durumunu kontrol etmeleri önemlidir. Gerekli hazırlıkları yapmak, rahat bir tatil için faydalı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
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