Mardin Hava Durumu! 01 Haziran Pazartesi Mardin hava durumu nasıl?

Bugün, 1 Haziran 2026 Pazartesi, Mardin'de hava durumu sıcak ve güneşli. Hava sıcaklığı gün boyunca 30 derece civarında olacak. Gece sıcaklığı ise 18 ile 20 derece arasında seyredecek. Nem oranı düşük, rüzgar hafif. Mardin'de bugün hava durumu böyle olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 2 Haziran Salı günü hava sıcaklığı 32 dereceye yükselecek. Gece sıcaklığı 19 ile 21 derece arasında olacak. 3 Haziran Çarşamba günü sıcaklık 33 ile 34 dereceye ulaşacak. Gece sıcaklığı ise 20 ile 22 derece olacak. 4 Haziran Perşembe günü hava sıcaklığı 32 ile 33 derece civarında olacak. Nem oranı düşük değil. Rüzgar hafif esecek.

Bu sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçirirken dikkatli olunmalı. Bol su tüketimi önerilir. Güneş ışınlarından korunmak için uygun kıyafetler seçilmeli. Güneş koruyucu ürünler kullanılmalı. Bunlar sağlık sorunlarını önlemeye yardımcı olur. Ayrıca, serin ve gölgeli alanlarda dinlenmek faydalı olur. Fiziksel aktiviteler sabah veya akşam serinliğinde yapılmalıdır.

