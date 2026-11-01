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Mardin Hava Durumu! 01 Kasım Pazar Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de 1 Kasım 2026 tarihinde hava durumu açık ve güneşli. Sıcaklık gün içerisinde 20 derece civarında seyredecek. Sabah serin, ilerleyen saatlerde güneşin etkisiyle hava ısınacak. Mardin’in tarihi sokaklarında dolaşmak ve kültürel gezilere katılmak için harika bir fırsat var. Ancak, önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarında değişiklikler bekleniyor. Bu nedenle ziyaretçilerin hava durumunu takip etmeleri önemlidir.

Mardin Hava Durumu! 01 Kasım Pazar Mardin hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Mardin’de, 1 Kasım Pazar 2026 tarihinde hava durumu açık ve güneşli. Gün içerisinde sıcaklık 20 derece civarında seyredecek. Sabah saatlerinde hava biraz serin olacak. İlerleyen saatlerde güneşin etkisiyle hava ısınacak. Bu güzel havada dışarıda vakit geçirmek iyi bir fırsat. Mardin’in tarihi ve doğal güzelliklerinin tadını çıkarmak önemli. İnsanlar, Mardin’de bulundukları sürede kültürel gezilere katılabilirler. Ayrıca tarihi sokaklarda keyifle dolaşma imkanı bulacaklar.

Bugünkü hava şartları oldukça elverişli. Ancak önümüzdeki günlerde hava durumu farklılık gösterebilir. Yaklaşan bir sistemin etkisiyle hava sıcaklıkları 19 – 22 derece arasında değişebilir. Bu dönemde gece sıcaklıkları serin olabilir. Akşam saatlerinde dışarı çıkacaklar için kalın giyinmekte fayda var.

Mardin’in iklimi genelde ılımandır. Ancak aniden değişebilen hava şartlarına hazırlıklı olmakta her zaman fayda vardır. İlerleyen günlerde bazı yağışlı hava sistemlerinin Mardin’i etkileyebileceği tahmin ediliyor. Hava durumu sürekli takip edilmeli. Planlar buna göre yapılmalıdır. Dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez giysi bulundurmak iyi bir fikir.

Hava durumuna bağlı olarak çeşitli önlemler almak gerekebilir. Yerel etkinlikler ya da açık hava aktiviteleri planlayanlar, hava tahminlerini göz önünde bulundurmalıdır. Alternatif planlar oluşturmak önemlidir. Mardin’in zengin tarihine ve kültürel dokusuna değinmek için uygun zamanları seçmek kritik bir ayrıntı.

Mardin hava durumu bugün açık ve güneşli. Ancak önümüzdeki günlerde beklenen değişiklikler için hazırlıklı olmakta fayda var. Mardin'de geçireceğiniz bu tatil günlerinde, şehrin atmosferinden verimli şekilde yararlanmak için hava durumunu dikkatle takip edin. Doğanın sunduğu güzelliklere açık olmak, deneyimi daha keyifli hale getirecektir.

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hava durumu Mardin
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