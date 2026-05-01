Mardin Hava Durumu! 01 Mayısıs Cuma Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de, 1 Mayıs 2026 Cuma günü hava durumu değişkenlik gösterecek. Hava sıcaklıkları 13 ile 25 derece arasında değişecek. Bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bu nedenle, bugünkü hava durumu sıcaklıkların bu aralıkta olmasıyla karakterize edilecek.

2 Mayıs Cumartesi günü de bölgenin bazı yerlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Hava sıcaklıkları 16 ile 23 derece arasında olacak. 3 Mayıs Pazar günü yer yer sağanaklar görülecek. Sıcaklıklar 11 ile 25 derece arasında değişecek.

4 Mayıs Pazartesi günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar ise 8 ile 18 derece arasında olacak. Mardin'de önümüzdeki günlerde hava durumu değişken olacak. Gök gürültülü sağanak yağışların olduğu günlerde dışarıda vakit geçirecek olanların yanlarında su geçirmez giysiler bulundurmaları faydalı olacaktır.

Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Uygun kıyafetleri giymek, sağlığınızı korumaya yardımcı olacaktır.