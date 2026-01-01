Mardin Hava Durumu! 01 Ocak Perşembe Mardin hava durumu nasıl?

Bugün, 1 Ocak 2026 Perşembe, Mardin'de hava durumu kar ve yağmur karışımı olarak tahmin ediliyor. Gün boyunca hava sıcaklıkları 2 ile -4 derece arasında değişecek. Mardin'de bugün hava soğuk ve karla karışık yağışlı olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılımanlaşacak. 2 Ocak Cuma günü hava sıcaklıkları -1 ile -4 derece arasında olacak. Bol güneş ışığı bekleniyor. 3 Ocak Cumartesi günü hava sıcaklıkları 2 ile -6 derece arasında olacak. Bu günde bol güneş ışığı görülecek. 4 Ocak Pazar günü hava sıcaklıkları 2 ile -5 derece arasında değişecek. Güneşli ile parçalı bulutlu bir hava öngörülüyor.

Mardin'de hava durumu değişkenlik gösterebilir. Bu nedenle planlarınızı yaparken güncel hava tahminlerini kontrol etmeniz faydalı olacaktır. Özellikle soğuk ve yağışlı günlerde, kalın giyinmek önemlidir. Islanmamak için uygun önlemler almak gereklidir. Hava koşullarına göre seyahat planlarınızı yaparken dikkatli olmanızda fayda vardır.