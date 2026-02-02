HABER

Mardin Hava Durumu! 02 Şubat Pazartesi Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de 2 Şubat 2026 tarihli hava durumu soğuk ve yağmurlu olacak. Gün içindeki sıcaklıklar 6 ile 9 derece arasında değişecek. 3 Şubat'ta hafif yağmur devam edecek ve sıcaklık 4 ile 9 derece arasında seyredecek. 4 Şubat'ta sisli bir hava hakim olacakken, 5 Şubat'ta da yağmur etkili olacak. Soğuk ve yağmurlu günlerde kalın giysiler ve su geçirmez mont kullanmak oldukça önemlidir.

Ufuk Dağ

Bugün, 2 Şubat 2026 Pazartesi günü, Mardin'de hava durumu soğuk ve yağmurlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 6 ile 9 derece arasında değişecek. Özellikle sabah saatlerinde hafif yağmur bekleniyor. Rüzgar, güneydoğu yönünden saatte yaklaşık 10 kilometre hızla esecek. Nem oranı %83 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 3 Şubat Salı günü, gündüz sıcaklıklarının 4 ile 9 derece arasında olması öngörülüyor. Hafif yağmurun etkili olması bekleniyor. 4 Şubat Çarşamba günü, sisli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 4 ile 8 derece arasında seyredecek. 5 Şubat Perşembe günü, hava sıcaklıklarının 4 ile 9 derece arasında olması bekleniyor. Hafif yağmurun devam etmesi öngörülüyor.

Soğuk ve yağmurlu hava koşullarında kalın giysiler giymek önemlidir. Su geçirmez ayakkabılar seçmek ıslanmaktan korur. Rüzgarın etkisini azaltmak için rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilebilir. Dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez mont almak faydalıdır. Bu önlemler, soğuk ve yağmurlu günlerde daha rahat bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.

