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Mardin Hava Durumu! 03 Temmuz Cuma Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de 3 Temmuz 2026 Cuma günü hava sıcaklığı 40 dereceye ulaşıyor. Güneşli bir gün geçiren şehirde rüzgar hızı 4 ile 5 kilometre/saat arasında. Nem oranı ise %10 ile %12’dir. Dış mekan aktiviteleri için hava koşulları uygun olsa da, uzun süreli etkinliklerde dikkatli olunmalı. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar benzer seviyelerde devam edecek. Bol su içmek ve güneşten korunmak hayati öneme sahip.

Mardin Hava Durumu! 03 Temmuz Cuma Mardin hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 3 Temmuz 2026 Cuma günü, Mardin'de hava durumu oldukça sıcak. Güneşli bir gün var. Gündüz sıcaklıkları 40 dereceyi buluyor. Gece ise sıcaklık 24 ile 25 derece arasında seyrediyor. Rüzgar hızı 4 ile 5 kilometre/saat civarında. Bu, hava akışının hafif olduğunu gösteriyor. Nem oranı %10 ile %12 seviyelerinde. Yani hava kuru.

Mardin'deki hava durumu, dışarıda vakit geçirecekler için uygun görünüyor. Fakat, bu sıcaklığa rağmen dış mekan aktivitelerinde dikkat edilmeli. Uzun süreli aktiviteler yaparken temkinli olmak gerekiyor.

Önümüzdeki günlerde Mardin'deki hava durumu benzer şekilde devam edecek. 4 Temmuz Cumartesi günü gündüz sıcaklıkları 40 derecede kalacak. Gece sıcaklıkları ise 26 ile 27 derece arasında olacağı tahmin ediliyor. 5 Temmuz Pazar günü gündüz sıcaklıkları 38 dereceye düşecek. Gece sıcaklıkları 24 ile 25 derece arasında seyredecek. 6 Temmuz Pazartesi günü gündüz sıcaklıklarının 37 derece olması bekleniyor. Gece sıcaklıkları ise 23 ile 24 derece arasında olacak.

Bu sıcak hava koşullarında öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin bol su içmesi önemli. Güneş ışınlarından korunmak da gereklidir. Açık hava etkinliklerini sabah veya akşam serinliğinde planlamak faydalı olacaktır.

Mardin'de hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Dışarıda vakit geçirenlerin bu koşullara uygun önlemler alması gerekiyor. Bu şekilde keyifli ve sağlıklı bir gün geçirmek mümkün olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
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